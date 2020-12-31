زوج كارمن سليمان يضع النقاط على الحروف: هي مراتي وبس

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيما يخص علاقته المهنية بزوجته المطربة كارمن سليمان، وضع الملحن مصطفى جاد النقاط فوق الحروف مؤكدا أنه يقدم استشارة فنية لها فقط، ولكن إدارة أعمالها تخضع لفريق احترافي.

وقال إنه يستمع إلى نصائحها ولكنها بنفس الوقت لا تتدخل في تفاصيل عمله، وقال إنه بصدد طرح الدفعة الأولى من أغنيات بصوته، وتوجب أن يطرح قبلها هذا التوضيح المهم.

جاد أصدر البيان بعنوان توضيح مهم جدًا، وتم نشره عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: كارمن مراتي وحبيبتي وأم ابني آه، بس كفنانة كارمن ليها فريق عمل عملاق ومحترف جداً بيدير شغلها باستراتيجية مخططة من قبل كارمن الفنانة الكبيرة الذكية الواعية المتأنية واللي فاهمه كويس قوي هي عايزه تعمل إيه.. كارمن أو كوكي بتختار لنفسها الأغاني بوعي ومعلمة سابقه سنها بكتير وكمان بتختار توقيتات وأماكن ظهورها بتأني واحترام ليا ولنفسها ولجمهورها الكبير.

وتابع: ليا دور ودور مهم وكبير في شغلها بس من واقع إني ملحن ومنتج موسيقي ليه تجربته الخاصة ودوري الأكبر استشارة وتوعية لظروف السوق ومتطلباته بحكم احتكاكي بأكبر الصناع في الوطن العربي والعالم كله.

واختتم حديثه قائلًا: شايفين كل الكلام اللي فات ده هي كمان ليها وهيبقالها نفس الدور معايا في أغانيا الجديدة اللي هتنزل بصوتي وهتشوفوا أولها قريب قوي بلون وطعم مختلفين تماماً عن كل اللي سمعتوه ليا قبل كده.. شكراً.