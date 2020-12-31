دنيا بطمة تلجأ إلى حيلة لإخفاء وزنها الزائد.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بملابس سوداء أخفت من خلالها وزنها. الذي عرضها إلى كثير من الانتقادات سابقاً.

كانت الفنانة المغربية قد اتهمت باستخدام تقنية الفوتوشوب في تعديل الصور التي ظهرت فيها بعد ولادتها الثانية.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم باللوك ورأوا أن هذا اللون يناسبها متمنين لها عاماً جديداً حافلاً بالنجاح والسعادة برفقة عائلتها.

وكانت دنيا بطمة ظهرت من قبل في العديد من الملابس الرياضية الضيقة والتي لاحظ فيها الجمهور عدم خسارتها للوزن بعد الولادة إلى جانب اتهام المتابعين لها باستخدام الفوتوشوب أيضاً لتعديل وجهها وهو ما أظهر الفرق بين جسمها وحجم الوجه.