اعتراف جريء من أروى جودة يصدم جمهورها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتراف جريء من النجمة أروى جودة أدلت به من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

أروى وجهت نصيحة لمتابعيها بضرورة عدم الخجل من الخضوع للعلاج النفسي، إذا شعروا بأية اضطرابات.

وروت للمرة الأولى تجربتها مع العلاج النفسي لمواجهة تحديات الحياة، وقالت أن نصائح من حولها بالابتعاد عن زيارة الطبيب النفسي، زادت من آلامها وجعلتها غير قادرة على مساعدة نفسها.

أروى نشرت شهادتها حول طريقها للتعافي من الاضطرابات النفسية عبر مقطع فيديو بحسابها على موقع إنستجرام، قدمته برسالة مختصرة قالت فيها: الحياة مليئة بالتحديات ومهم جدا إننا نتعلم إزاي نتعداها ونكون أقوى.. عارفة إنها ساعات بتكون صعبة وبتحتاج مجهود كبير أننا نتعداها ونستوعبها.. لكن مفيش حاجة أهم منك ومن راحة بالك.. أنا شاركتكم حكايتي من خلال حملة نفسي.. و شاركونا حكايتكم و خلينا نشجع بعض.



وخصصت الفيديو لرواية تجربتها قائلة: الصحة النفسية حاجة مهمة قوي.. وفي حاجة من أكتر الحاجات اللي كانت تعباني قبل ما أوصل لقرار أني أروح لطبيب نفسي هو أن كل ما كنت بروح لحد من أصحابي أو أهلي أقولهم أنا تعبانة ومحتاجة أروح لدكتور يقولي إنتي كويسة ومفكيش حاجة تعالي نسافر أو نروح السينما.. هما ماكنوش عايزين يشككوني في نفسي لكن من ناحية تانية أنا كنت مش عارفة أساعد نفسي.. كانوا فعلا بيطلعوني من الاكتئاب بس كان لفترة مؤقتة وبرجع للمشكلة الأساسية.

وأضافت: أنا بنصحكم إن اللي حاسس إنه تعبان مايتكسفش بأنه يتكلم فى الموضوع ولو حاسس أنه مكسوف أو خايف يتكلم، ممكن يكلم دكتور أو حد مختص.. أنا حياتي اتغيرت 180 درجة بجد بعد ما روحت للدكتور.. والأعراض اللي كانت بتجيلي كنت حزينة وأصحى بلاقيني بعيط، والأصوات العالية بتخليني أعيط ولو حد لمسني بكون عايزة اذوق الناس ومفيش حاجه بتبسطني.