شكرا لاهتمامكم بخبر شمس البارودي تفاجئ الجميع بما رأته عند قبر النبي وعلاقته بإعلانها الاعتزال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من اختفائها عن الأنظار، إلا أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي لا تزال تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور.

وخلال لقاء تليفزيوني نادر لها، كشفت الفنانة شمس البارودي عن أسرار ارتدائها الحجاب وكواليس رحلة العمرة التي كانت وراء اتخاذها قراراً باعتزال التمثيل عام 1982.

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وقالت الفنانة شمس البارودي في تصريحاتها إنها سافرت إلى العاصمة الفرنسية باريس برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، حيث اشترت بعض الملابس استعداداً لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها.

وأوضحت أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي أن بعد عودتها من فرنسا، سافرت إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة.

وعن زيارتها للمملكة العربية السعودية، قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي: «وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدي، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم».

وتابعت الفنانة شمس البارودي: «هناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي».

وأردفت: «تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أعي معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها».

وتابعت: «اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي، وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها».

وواصلت: «أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني».