ريهام حجاج تدخل في مشاجرة عنيفة بالحذاء بعد اتهامها بأنها خطافة رجالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريهام حجاج

دخلت الفنانة المصرية ريهام حجاج في مشاجرة بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وحديثها عن علاقتها الجيدة به.

متابعات ريهام على موقع تبادل الصور كتبن تعليقات أثارت غضبها ومنها:

اللي مالوش خير في مراته اللي قعدت معاه سنين وولاده مالوش خير في حد.

ريهام حجاج ردت منفعلة: مين اللي قالك ما كانش ليه خير؟ كنتي معاهم؟ وتعرفي علاقته بولاده منين؟ بلاش هري و قلة أدب وحشر مناخير في حياة الناس.

وفي تعليق آخر فاجئتها متابعة بتعليق متنمر قائلة: أول مرة أشوف خطافة رجالة بتتكلم.. لترد عليها ريهام غاضبة: بتتكلم وتعرف تديكي بالجزمة القديمة، على بؤك اللي نافخاه وعلى حواجبك اللي شبه الشيطانة.