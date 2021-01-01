شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ياسمين صبري شردت للحظات فظهرت هذه المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت بنطلون اسود باللون الفاتح مع جاكيت شتوي ثقيل باللون الأوف وايت الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وانتعلت حذاء ذات كعب عال باللون البيج وحقيبة باللون البرتقالى.