شكرا لاهتمامكم بخبر في بداية 2021..نستعرض أهم أزمات الوسط الفنى العام الماضي من تامر حسنى وزجته المتهورين إلى سما المصري وفضيحة الفيديوهات..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهي عام 2020، وبدأ عام جديد، يتمنى فيه الجميع عدم تكرار ما حدث في السنة الماضية، الكثيرون يتفقون أن 2020، كانت سنة قاسية لما جرى بها من أحداث سيئة، ولعل من أبرزها ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفاة الالاف حول العالم.

ولكن في الوسط الفني، ظهرت العديد من الأزمات والمشاكل في 2020، بعضها تم حله والبعض الأخر مازال مستمر، ويعتبر الممثل المصري النجم محمد رمضان صاحب نصيب الأسد في المشاكل التي أثيرت العام الماضي، فقد كان له أكثر من أزمة، أهمها مشكلته مع زميله باسم سمرة، حينما كان الثنائي في حفل زفاف، وظهر باسم سمرة في مقطع فيديو وهو يقوم بدفع محمد رمضان بشكل مبالغ فيه، ذلك الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

قبل أن يخرج رمضان ويؤكد أنه لم يعاتب باسم سمرة أو يغضب منه، لكونه “لم يكن في وعيه” على حد تعبير محمد رمضان، خاصة أن الثنائي كانا في حفل زفاف شعبي.

إلا أن تبرير رمضان أغضب باسم سمرة بشدة، بعدما رفض ما قاله رمضان في حقه واتهامه بكونه لم يكن في وعيه، ودعاه إلى مبارزة فنية كي يلقنه دروسا في التمثيل، وكي يحكم الجمهور من الأفضل بينهما. وخلال العام الجاري دخل رمضان في أزمة واشتباك لفظي مع زميله أحمد الفيشاوي، على خلفية إعلان الفيشاوي عن تقديم أغنية تحمل اسم “نمبر تو”، وهو ما اعتبره البعض يحمل سخرية من أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان”. وهو ما تسبب في اشتباك لفظي بين الثنائي وتراشق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلن رمضان عن تحضيره لأغنية تحمل اسم “الدبابة” والتي ذكر اسم الفيشاوي فيها بشكل صريح. ابنة أحمد السقا تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها.. ومتابعين يعلقون: «شبه أوى»

أحمد السقا، نجم سينمائي، يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة، مشهور بمواقفه الجدعة مع كل زملائه، ولكن سمعنا خلال 2020، إلي حدوث أزمة بينه وبين نجم الجيل المطرب تامر حسني، بسبب ظهور السقا في برنامج تلفزيوني ومعاتبته لتامر بسبب استغلال صورته على ملصق أحد الأفلام، وهو الأمر الذي عقب عليه تامر حسني عبر السوشيال ميديا، إلا أن الخلاف انتهى بشكل علني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأخيرة.

وهو الأمر الذي رد عليه تامر حسني برسالة إلى زوجته ليعلن من خلالها عن انتهاء الأزمة، واشتهرت الرسالة بشكل كبير بسبب الجملة التي أطلقها تامر بحق زوجته قائلا “متهورة.. بس بحبك”. وأزمة سما المصري والتى تعد فضيحة بمعنى الكلمة ، التى أثارت ضجة كبيرة في 2020، فقد حكم بحبسها بعد فترة طويلة من التحقيقات معها بتهم مختلفة أبرزها التحريض على الفسق, وذلك على خلفية نشر فيديوهات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى غير لائقة أخلاقيا لما احتوته من كلمات وإيحاءات جنسية.

وحاولت “سما” نفى ما نسب إليها بدعوى أنها فيديوهات عادية للتواصل مع الجمهور، وأنكرت علاقتها بفيديوهات أخرى، ولكن مواقع التواصل تداولت تلك الفيديوهات، وكذلك فيديو لحظة إلقاء القبض عليها قبل الحكم بحبسها وغرامة 300 ألف جنيه.

هيفاء وهبي، المغنية اللبنانية، صاحبة الاطلالة الجذابة ، تصاعدت خلافاتها مع مديرا أعمالها السابق محمد وزيرى حيث اتهمته بسرقة مبالغ مالية وأغراض أخرى قدرت بحوالى 63 مليون جنيه بموجب توكيل منها لإدارة أعمالها، وهو المبلغ الذى تحصل عليه من جراء هذا التوكيل، إلا أن “وزيرى” صرح بأنه كان زوجا لهيفاء وحاول إثبات ذلك أمام المحكمة معللا عدم إثبات ذلك الزواج باختفاء عقد الزواج، وحررت هيفاء محضرا حمل رقم “17766” لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد “وزيرى” بالسرقة وخيانة الأمانة بعد أن حصل بالتوكيل على مبالغ من منتجين وقنوات فضائية ومنظمى حفلات بلغت 63 مليون جنيه بحسب تصريحات محامى هيفاء.