أول ظهور لابن عمرو أديب ولميس الحديدي.. لن تصدق الشبه بينه وبين والده (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُعد الإعلامي الشهير عمرو أديب أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي العربي على الإطلاق، خاصة بعدما أصبح أعلى الإعلاميين العرب أجرًا بعد تعاقده الأخير مع مجموعة «mbc»، لتقديم برنامجه «الحكاية».

ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب من مواليد العام 1963، بمدينة المحلة الكبرى، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنة في العمل في الصحافة.

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في بداية حياته المهنية، عمل الإعلامي عمرو أديب مع شقيقه الأكبر عماد أديب، والذي كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في ذلك التوقيت.

بدأ اسم عمرو أديب في الظهور والانتشار عندما بدأ العمل في المجال الإعلامي، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بداية عمله في قناة «اليوم»، التابعة لشبكة «أوربت» المشفرة، وحقق برنامجه نجاحا كبيرا.

بدها انتقل أديب للعمل في عدة قنوات تلفزيونية، مثل أون، قبل أن يتعاقد في النهاية مع قناة «mbc مصر» علي تقديم برنامج الحالي «الحكاية».

علي الجانب الشخصي تزوج أديب مرتين، الثانية منهم من الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وأنجب منها ابن واحد فقط، وهو ابنه نور الدين أديب، والذي ظهر مؤخرًا على شاشات الإعلام بعد اصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعلن شفاؤه منها في النهاية.