بعد ابتعاده عن السينما.. لن تصدق كيف أصبح شكل سامي فهمي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاد الفنان المعتزل سامي فهمي للظهور من جديد تحت الأضواء بعد أعوام طويلة من الاختفاء عن الساحة الفنية بلغت ما يقارب الـ 30 عامًا.

وأثار ظهور الفنان سامي فهمي حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت ملامحه مختلفة تمامًا عما عرفه الجمهور، إلا أن روحه الكوميدية ظلت كما هي.

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وروى سامي فهمي أسباب تركه المفاجئ للفن في فترة شهرته في مصر وهجرته إلى أمريكا، وقال إنه كان يريد أن يصبح مخرجاً وليس ممثل، ونصحه حسين فهمي بالاختفاء لمدة عام عن الشاشة ودراسة الإخراج في أمريكا والعودة من جديد، ولكنه لم يعد بعد دراسة الإخراج وقرر استكمال حياته في أمريكا بعد ان اعتاد عليها وأحبها.

وقال سامي فهمي إنه نادم على ترك الفن والهجرة لأمريكا ووصف قراره بالمجنون لأن الفنان الحقيقي لديه جنون، وكشف عن عمله ببيع الطعام والقهوة في بداياته قبل ان يستمر في ذلك المجال بالعمل طباخ في أمريكا، وقال إن في فترة هجربته وتركه للفن إدعى البعض انه هرب من مصر بعد ارتكابه جريمة لذلك لعدم اقتناع البعض بهجرته رغم شهرته ونجاحه في الفن.