زوجة محمود حميدة تفاجئ الجمهور بملامحها في أول ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان محمود حميدة برفقة سيدة، زعموا أنها زوجته الأولى وأم أولاده، وذلك في ظهور نادر لها.

وظهرت السيدة سهير حميدة، زوجة الفنان محمود حميدة في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية الحجاب.

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وظهرت صور أخرى للسيدة سهير برفقة الفنان محمود حميدة في صور من حفل زفاف ابنتهما الكبرى، حيث ارتدت فستان أبيض فضفاض واستعانت بماكياج خفيف في إطلالتها.

ويُذكر أن الفنان محمود حميدة من مواليد 7 ديسمبر من العام 1953 في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية في العام 1981.

عُرف الفنان محمود حميدة بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد. قام بأداء العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيوني.

انطلق الفنان محمود حميدة في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني