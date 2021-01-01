عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الضجة التى أثارتها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، بصورة نشرتها مع المخرج المصري طارق العريان، في إحدى السهرات الليلية، وبعد الهجوم التى شنته عليها المطربة السورية أصالة نصري، طليقة العريان.

بعد هجوم أصالة عليها..كيف احتفلت نيكول سعفان بالكريسماس..اتفرج

نشرت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” مساء أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وظهرت نيكول سعفان في الصورة بمفردها، مرتدية فستان أسود عريان، مفتوح من الأمام، وبشعر أسود سايب، وبمكياج سواريه، ويبدو أنها كانت جالسة في إحدى الحفلات.

وعلقت سعفان على صورة قائلة:”قضيت أجمل وقت..استعد لرؤية المزيد من الصور مع احتفالي بالكريسماس.”، ولم تظهر نيكول سعفان، خلال احتفالها بالكريسماس، بأي صورة مع طارق العريان.

نيكول سعفان، عارضة أزياء سوريا،من مواليد 1998، من أصل أرمنيني، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية في الفترة الأخيرة.

وظهرت في الكليب الأخير لفنان عمرو دياب، كموديل، في أغنية يا بلدنا يا حلوة، من إخراج طارق العريان.