شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر – صافيناز في حمام السباحة وصدرها عريان بالكامل اتفرج ماسكة ايه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل الراقصة المصرية صافيناز استفزاز جمهورها من خلال ظهورها الدائم بملابس تبرز الكثير من مفاتنها شبه عارية , في حين يتوقع استجوابها قريبا على غرار سما المصري .

وعلى امتداد الساعات الماضية نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صور جديدة لها خلال احتفالها بالسنة الجديدة 2021، وذلك على حسابها الشخصي على انستجرام ومن خلال خاصية الاستوري.

وظهرت صافيناز في الصور شبه عارية، حيث اختارت أن ترتدي مايوه بكيني لونة زيتي ومرسوم عليه زهرة عباد الشمس، وكانت داخل حمام السباحة، وظهرت في الصورة بطريقة ملفتة للغاية.

ومن الأوضاع التي اتخذتها صافيناز للتصوير جعلت مفاتنها ظاهرة في الصورة، حيث كادت أن تكشف منطقة الصدر بالكامل.

الجدير بالذكر أن صافيناز من حين لأخر تنشر لها عدة صور وفيديوهات بأوضاع مخلة وملفتة ترتدي خلالهم ملابس تكشف مفاتنها.