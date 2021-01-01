روبي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص في حفل رأس السنة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد ظهورها في حلقة رأس السنة في برنامج «صابحة السعودية» مع الفنانة إسعاد يونس.

وظهرت الفنانة روبي ومغني الراب «ويجز»، حيث تشاركا غناء أغنية «باظت خالص» على مسرح «صاحبة السعادة» ليودعا من خلالها عام 2020 ويستقبلا العام الجديد.

بعد نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لوائل الإبراشي

بعد أعوام من الصمت.. ليلى علوي تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب 4 مرات

قدم المغنى الشاب ويجز أغنية «الغسالة» خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، للاحتفال برأس السنة، وكشف ويجز خلال الحلقة أن اسمه الحقيقي محمد على، وأنه من الإسكندرية، لكنه اشتهر باسم ويجز.

وبدأت الحلقة بغناء روبي أغنية «ليه بيداري كدة»، التي قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس.

وكشفت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها «طيبة»، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.