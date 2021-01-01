صورة مسربة تكشف عن تطور مفاجئ وغير متوقع في أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عمرو دياب ودينا الشربيني

مفاجأة مدوية كشفت عنها صورًا للفنان عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني، حيث أظهرت الصور عودتهما والصلح بينهما.

البداية كانت عندما نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صرة له من احتفالات رأس السنة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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الأمر المفاجئ أنه انتشرت صورة للفنانة دينا الشربيني خلال تواجدها إمارة دبي خلال احتفالات رأس السنة، والتي حضرتها في دولة الإمارات العربية أيضًا.

وتسببت الصور التي نشرها كل من النجمين في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهن البعض بأن الفنان عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني قد تم الصلح بينهما.

وفي وقت سابق، كانت قد ترددت أنباء عن محاولات للوساطة بين عمرو دياب ودينا الشربيني لحل الخلافات بينهما.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا عن هوية الوسيط وهو الإعلامي عمرو أديب بينما قال آخرون إنه شخصية مسئولة في دولة خليجية بالإضافة إلى كونه شاعر غنائي.