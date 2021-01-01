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شكرا لاهتمامكم بخبر هيفاء وهبي تودع 2020 بفيديو ورسالة حزينة..اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي، مغنية وممثلة لبنانية، لها العديد من المعجبين في جميع أنحاء العالم العربي، تخطف القلوب بجمالها وإطلالتها الجذابة، لها العديد من الأغاني الناجحة، وعندما دخلت مجال التمثيل حققت نجاح كبير بالأدوار التى قدمتها، أخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل أسود فاتح، الذى عرض على تطبيق “Watched”.
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ودعت هيفاء وهبي العام 2020 من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “إنستجرام” وفيه ظهرت شخصية على طريقة الرسوم المتحركة وهي تركل الرقم الدال على تلك السنة.
https://www.instagram.com/p/CJewt5TlPzZ/?igshid=15veg289sjnvo
وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: “كانتِ سنة صعبة كتير علينا جميعاً. خسرنا فيها ناسنا وبيوتنا وبلدنا! بس بنفس الوقت عرفنا قيمة نعم كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! مين وقف معنا وقت الشدة ومين بيحبنا من غير مصلحة مؤذية! واكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا”.
وأضافت: “ظهر لي ناس نظيفة وحقيقية بشكر لله على وجودهم جمبي! ومشيت من حياتي ناس مليانة سم وسخ !اتغيرنا واتغيرت أولوياتنا !يارب يا 2020 تكون روحتك بلا رجعة “.
وتابعت: “بكره كل شي بيذكرني فيكي، بكره الإستلشاق بالثورة، بكره انفجار المرفأ،بكره الكذابين والسراقين، بكره كورونا، بكره السياسة وبتمنى 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتوا بخير”. وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وحقق الفيديو في الساعات الخمس الأولى بعد النشر ما يزيد على 191 ألف مشاهدة.
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هيفاء وهبي، تعرضت لأزمة في 2020، مع مدير أعمالها محمد الوزيري، الذي اتهمته بسرقة 60 مليون جنيه من حسابها، ومازالت القضية في المحاكم لم تحسم بعد.