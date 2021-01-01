هيفاء وهبي تودع 2020 بفيديو ورسالة حزينة..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي، مغنية وممثلة لبنانية، لها العديد من المعجبين في جميع أنحاء العالم العربي، تخطف القلوب بجمالها وإطلالتها الجذابة، لها العديد من الأغاني الناجحة، وعندما دخلت مجال التمثيل حققت نجاح كبير بالأدوار التى قدمتها، أخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل أسود فاتح، الذى عرض على تطبيق “Watched”.

عمليات التجميل تحول أمل العوضي إلى نسخة من هيفاء وهبي.. صور

ودعت هيفاء وهبي العام 2020 من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “إنستجرام” وفيه ظهرت شخصية على طريقة الرسوم المتحركة وهي تركل الرقم الدال على تلك السنة.

https://www.instagram.com/p/CJewt5TlPzZ/?igshid=15veg289sjnvo

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: “كانتِ سنة صعبة كتير علينا جميعاً. ‎خسرنا فيها ناسنا وبيوتنا وبلدنا! ‎بس بنفس الوقت عرفنا قيمة نعم كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! مين وقف معنا وقت الشدة ومين بيحبنا من غير مصلحة مؤذية! واكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا”.