بمايوه بكيني عاري الراقصة صوفينار تحتفل بالكريسماس..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - صوفينار، رقاصة أرمينية ، ظهرت منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مصر، بدأت من خلال ظهورها في كليب وربنا المعبود، مع المطرب الشعبي محمد عبد المنعم، لتثير إعجاب الجمهور بجمالها وإطلالتها الجاذبة.

صوفينار يتابعها على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من المعجبين، الذى ينتظرونها صورها وفيديوهاتها.

صافيناز تخطف أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالة «جريئة»

نشرت صوفينار عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام” مساء أمس الخميس، صورة لها إحتفالا بالكريسماس، في حمام السباحة بفندق الفورسيزون بمصر.

وكانت صوفينار مرتدية مايوه بكيني قطعتين، باللون البني به ناقشات باللون الازرق، معلقة على الصورة باللغة الفرانكو قائلة :”وحشتوني يا حلوين”.

كما قامت بنشر فيديو قصير، أيضا لها بنفس المايوه، وكتبت :” سنة سعيدة يا حلوين”، وانهالت التعليقات على الفيديو والصور، معبرة عن إعجابهم بجمالها.