تعرف على المشهد المحذوف من حلقة رانيا يوسف ولهذا أصرت على حذفه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة رانيا يوسف لانتقادات حادة من جديد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو جديد من لقائها مع قناة «الرشيد»، والذي حلت فيه رانيا يوسف ضيفة على الإعلامي نزار الفارس.

فمن خلال لقاء مع أحد الصحفيين، علقت الفنانة رانيا يوسف على تصريحها المثير للجدل مدافعة عن نفسها، ولكنها لم تُوفق في اختيار الرد المناسب.

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فمن خلال دفاعها أدخلت الفنانة رانيا يوسف آية قرآنية كريمة في سياق حديث غير لائق تماما بأي شيء يمت للمقدسات بصلة.

الأمر الأكثر غرابة ما نشرته تقارير إعلامية بشأن حذف مقاطع من الحلقة التي تضمنت كل تلك التصريحات المثيرة للجدل.

فقد أشارت التقارير إلى أن الإعلامي نزار الفارس قد وجه عدة أسئلة إلى الفنانة رانيا يوسف حول علاقتها بطليقها محمد مختار وعلاقتها بالفنانة نادية الجندي، ولكنها بعد الإجابة عن بعض الأسئلة تحفظت عليها وطلبت حذفها.

ويُذكر أن الفنانة رانيا يوسف قد ردت على السؤال الذي وجهه لها الإعلامي العراقي نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن لكن أنا مؤخرتي مميزة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها قبل أن تخرج إلى الناس رأت مؤخرتها في المرآة و«لقيتها حلوة»، وتساءلت: لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة «أما بنعمة ربك فحدث».

وقالت الفنانة: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره، ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره، فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلوة حينما «تتخبى» يكون أجمل، فردت عليه: من وجهة نظرك، أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها، مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة، فقال لها المذيع: والمنتقدين: فردت: «وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش، اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش، وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.