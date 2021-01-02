رانيا يوسف تتخطى كل الحدود وتصف مؤخرتها بـ «لفظة قرآنية».. لن تصدق ما قالته

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تمر سوى أيام قليلة على حالة الجدل التي تسببت فيها الفنانة رانيا يوسف بتصريحها المثير للجدل عن «مؤخرتها»، عادت إلى الأضواء من جديد.

فمن خلال لقاء مع أحد الصحفيين، علقت الفنانة رانيا يوسف على تصريحها المثير للجدل مدافعة عن نفسها، ولكنها لم تُوفق في اختيار الرد المناسب.

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فمن خلال دفاعها أدخلت الفنانة رانيا يوسف آية قرآنية كريمة في سياق حديث غير لائق تماما بأي شيء يمت للمقدسات بصلة.

فقد ردت الفنانة رانيا يوسف على السؤال الذي وجهه لها الإعلامي العراقي نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن لكن أنا مؤخرتي مميزة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها قبل أن تخرج إلى الناس رأت مؤخرتها في المرآة و«لقيتها حلوة»، وتساءلت: لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة «أما بنعمة ربك فحدث».

وقالت الفنانة: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره، ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره، فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلوة حينما «تتخبى» يكون أجمل، فردت عليه: من وجهة نظرك، أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها، مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة، فقال لها المذيع: والمنتقدين: فردت : وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش، اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش، وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.