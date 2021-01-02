سبب وفاة وحيد حامد .. وتفاصيل الساعات الأخيرة من حياته

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع بدايات العام 2021، رحل عن عالمنا الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن 76 عاما، بعدما وافته المنية في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

فوفقًا لتقارير صحية، فإن الكاتب والسيناريست الراحل قد تم نقله إلى أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، إثر أزمة صحية كبيرة قبل أيام دون أن يُعلن عن تفاصيلها.

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وفي هذا الصدد، أشارت تقارير فنية إلى أن الكاتب الراحل توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وأنه تعرض للإصابة به قبل ما يقرب من شهر، ولكن أسرته لم تتحدث عن ذلك الأمر.

وبالرغم من ذلك كشفت مصادر مقربة من أسرة الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد أن كل الأنباء المتداولة بشأن إصابته بفيروس كورونا ليس لها أساس من الصحة وإنما سبب الوفاة أزمة قلبية حادة.

وعن الساعات الأخيرة في حياته، فقد تعرض الكاتب والسيناريست الراحل إلى وعكة صحية مفاجئة قبل أيام من وفاته نُقل على إثرها لأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد.

كان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث ظهر في حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده في ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائي طارق الشناوي، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوي ومنى زكى وغيرهم.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما.

ومن أبرز أفلام الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.