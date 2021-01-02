بعد أسابيع من إيقافه وعدم نشر أخباره..نقابة المهن التمثيلية تفاجئ محمد رمضان بقرار جديد ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان، ممثل مصري، ظهر منذ عدة سنوات، في أعمال سينمائية وتليفزيونية بسيطة، إلا أن أصبح الأن من نجوم الشاشة العربية، له اعمال كبيرة تحمل اسمه، وحققت نجاح هائل.

2020، شهدت أزمات كثيرة تعرض لها محمد رمضان “نمبر وان” كما يطلق عليه، من مشاكل قضائية إلي خلافات مع زملائه.

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ولعل أبرز هذه الازمات هي الصورة التي نشرت لها خلال إحيائه حفل غنائي في دبي، وقام بالتصوير مع مطرب يهودي، لتنهال على رمضان الشكاوي والاراء السلبية حول هذه الصورة، الا أصدرت نقابة الممثلين إيقافه والتحقيق معه بشأن هذه الواقعة.

لتفاجئ نقابة المهن التمثيلية في مصر، محمد رمضان وجمهوره، بقرار حفظ التحقيق معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله “موسى” ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021.

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