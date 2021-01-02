اتفرج..سليمان عيد يفاجئ جمهوره بصورة لعائلته

عدن - ياسمين عبد العظيم - سليمان عيد، ممثل مصري، اشتهر بالأدوار الكوميدية الصغيرة في المسلسلات والافلام المصرية، وتميز بخفة ظله وحضوره المميز.

سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته ويغني مع حمدي الميرغني وطاهر أبوليلة.. صور

فجأ سليمان عيد متابعيه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بنشر صورة له تجمعه مع زوجته واولاده، أثناء إحتفالهم بعيد ميلاد زوجته.

وظهر سليمان عيد في الصورة يقف بخلف زوجته التي كانت جالسه وأمامها تورتة عيد ميلاد، وبجانبها أبنائهما عبد الرحمن، وعليا.

وعلق سليمان عيد على الصورة قائلا:”كل سنة وأنتي طيبة يا مراتي يا حبيتي، وعقبال مليون سنة”، وانهالت التعليقات على الصورة من متابعيه بالتهنئة له ولزوجته.

تعرضت زوجة سليمان عيد، وابنته الوحيدة، لحادث السير، في بداية 2020، لكن نجوا منها، وتهشمت السيارة فقط.

يذكر أن سليمان عيد، ممثل كوميدى ظهر في العديد من الأعمال التليفزيونية و السنيمائية، آخرها مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام.