شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف : هذه الفنانة بتبوس احسن مني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرجت الفنانة رانيا يوسف ، فنانة مصرية شهيرة بسبب حديثها عن تأدية القبلات في مشاهد السينما.

وقالت “رانيا” في برنامج “مع الفارس”: تأدية مشاهد القبلات لا تتضمن أي نوع من أنواع المشاعر.

وأضافت: لذلك أستغرب مما قالته الفنانة غادة عبد الرازق حول شعورها ببعض المشاعر في تأدية القبلات، ربما هذا لأنها محترفة أكثر مني في تأدية مشاهد القبلات لكن ما أعلمه أن قبلة السينما مجرد أداء لدور .

وتابعت: كيف أشعر بمشاعر في وجود هذا الكم من الأشخاص أثناء التصوير؟