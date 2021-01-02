اتفرج ..صور من جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، السيناريست الكبير، وحيد حامد، عن عمر يناهز ال 77 عام، بعد صراع المرض، وشعيت جثمانه بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، في حضور عائلته وعدد من نجوم الفن بمصر.

ماذا قال عادل إمام عن وفاة وحيد حامد؟

وحضر الجنازة، النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار.

ونعيش عدد من الفنانات عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، السيناريست الراحل، بكلمات محملة بمشاعر الحزن والأسي، معبرين عن حبهم له ، وعن فقدانهم لأعماله، مثل إلهام شاهين، هند صبري، جومانة مراد، درة ، نسرين أمين، رانيا يوسف.

يذكر أن وحيد حامد، لديه ابن مخرج كبير موهوب اسمه مروان حامد صاحب فيلم ابراهيم الابيض، للنجم أحمد السقا وعمرو واكد ، وهند صبري.

من اهم اعمال وحيد حامد، هو فيلم الإرهاب والكباب، والمنسي، والإرهابي، وطيور الظلام.