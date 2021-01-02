دينا الشربيني في رسالة مؤثرة: فراقك صعب وجعت قلبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا الشربيني

تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من الحزن والألم تسيطر عليها وعبرت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

دينا كتبت رسالة مؤثرة بعد وفاة الكاتب وحيد حامد وتحدثت عن طبيعة علاقتها بالكاتب الراحل، خلال منشورها، وقالت: وجعت قلبي، فراقك صعب عليا أوي أوي بحبك يا أستاذي العظيم يا أطيب قل.

وروت دينا الشربيني تفاصيل اللحظات التي جمعتها بوحيد حامد مؤكدة أنه ساندها في كثير من اللحظات الصعبة التي تعرضت لها.

وتابعت: يمكن ماحدش يعرف إنه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت أقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن، أكيد أكيد انت دلوقتى فى مكان أحسن بكتير هتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي وفى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة وبشخصيتك الأعظم.. وداعا حتى نلتقى يا حب”.