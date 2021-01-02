طليقة وائل كفوري تثير الجدل بسؤال قد يشعل الحرب بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري ضجة واسعة بعد أن نشرت سؤالاً عبر خاصة ستوري على حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

السؤال الذي وجهته أنجيلا بشارة وطرحته للتصويت كان يتعلق بالنفقة من طليقها وائل كفوري قائلة: وقتا إنسان ما بيعطي نفقة لعيلتو، مين بيكون عم بقاصص يا ترى؟ الاولاد أو الزوجة السابقة.

وكانت انجيلا قد توجهت إلى ابنتيها ميشيل وميلانا برسالة كشفت فيها أنها لن تمضي معهما أعياد نهاية العام.

وكتبت: “هذا العيد مخلتف، إنه العيد الأول الذي سأمضيه من دونكما، يا ملاكي الصغيرين”.

كما وجهت رسالة الى المحامين الخاصين بالفنان وائل كفوري مهددة بأن الله يراهما وكأنهما هما المسؤولان عن كل ما يحدث بينهما وبين طليقها.

وأضافت:”في هذا العيد لن تكتمل فرحتي. سأشتاق إلى ابتسامتيكما الجميلتين، إلى احتضانكما وتقبيلكما، سأشتاق إلى ضحكاتكما. هذا العيد لا طعم له من دونكما، علماً أنها أرفقت الرسالة بصورة ظهرت فيها إحدى الابنتين وقد كبُرت وأصبحت في سنّ أقرب إلى المراهقة.

تسببت هذه الرسالة في أثارة كثيرة من الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا أن وائل كفوري يحرمها من طفلتيها، في رأى آخرون أنها تستخدم طفلتيها لتلفت نظر طليقها.