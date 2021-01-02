رانيا يوسف: غادة عبد الرازق محترفة في القبلات أكتر مني

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت الفنانة المصرية تصريحاتها المثيرة للجدل خلال لقائها التليفزيوني الذي أثار ضجة بحد حديثها عن مؤخرتها.

رانيا قالت إنها أثناء تحضيراتها لمشهد القبلات تسأل المخرج هل القبلة مهمة في المشهد أم لا، وبنسأل هيتعمل إزاى وهيتاخد من أي زاوية من اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت”

وأضافت: مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وتصريح غادة عبد الرازق أن مشهد القبلة معاها بيكون فيه مشاعر مستغرباه ويمكن هى محترفة أكتر مني في المشاعر وتحديدا مشاعر القبلة.

وأضافت: مشهد القبلة يتم تصويره على أكثر من مرة وليس مرة واحدة مثلما يراه المشاهد، وقد تتم إعادته 15 مرة بأكثر من زاوية وطريقة، وبيكون أكثر من شوت وبعد كده بتتركب.