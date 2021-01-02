شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فنانة عربية مشهورة شغالة رقص بصدر نصف عاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المغربية مريم حسين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي اجواء احتفالها بالعام الجديد 2021 حيث نشرت عددا من الفيديوهات والصور عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت مريم حسين في احد هذه الفيديوهات وهي ترقص داخل منزلها وعلقت كاتبة: “شكلي وانا استقبل السنة 2021”.

كما نشرت مريم حسين عددا من الصور للاحتقال الذي اقامته لابنتها بهذه المناسبة حيث ظهرت متوسطة مجموعة من الاشخاص الذي ارتدوا زي “بابا نويل” وعلقت كاتبة: “انت ملاكي وتذكريني بالخير في هذا العالم وتلهميني لأكون نسخة اعظم من نفسي أحبك يا أمي الصغرى”.