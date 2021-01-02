بعد تصدرها محركات البحث في بداية 2021..روبي تقلق متابعيها بمرض جلدي في يدها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الممثلة المصرية روبي، محركات البحث، في الساعات الأولى من العام الميلادى الجديد 2021، بعد ظهورها مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامجها الشهير، صاحبة السعادة، في حلقة خاصة بإحتفالات بأعياد الكريسماس.

روبي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص في حفل رأس السنة (اتفرج)

وأدت روبي عدد من أغنياتها الناجحة، مصحوبة بوصلات من الرقص الشرقي، بالإضافة إلي مشاركتها الغناء للمغني الشاب ويجز، في أغنية باظت خالص.

ولكن لاحظ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود إصابة بيد روبي تشبه العظمة البارزة ليصبح الأمر بعد انتهاء الحلقة محل التساؤلات في أذهان متابعي مواقع التواصل الإجتماعي.

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ليخرج أحد أطباء الأمراض الجلدية، رافضا ذكر اسمه، موضحاً حقيقية الأمر وأن التورم في يدها مرض يدعى الكيس الزلالي، وهو تمدد للأنسجة الداخلية للمفصل أو حول الأوتار، ويأخذ هذا الكيس شكل بلونة صغيرة تنتج من الأوضاع الخاطئة لليد لفترة طويلة، أو النوم على اليد، أو تكرار وضع الخد على اليد لفترة طويلة، إضافة إلى الاستخدام المفرط لأجهزة الكمبيوتر، أو الأعمال المنزلية.

واكد الطبيب الجلدي، أن الكيس الزلالي قد يكون ضاغطًا على عصب أو شريان، الأمر الذي يسبب آلاما شديدة إلى حد ما للشخص الذي يعاني منه، وهذه من أبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب لأخذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

وينصح في هذا المرض بعدم اللجوء إلى الجراحة إذا كان المريض لا يعاني من أي ألم بسبب الكيس الزلالي، والمشكلة في الشكل فقط، لأن الجرح ربما يُزعج المريض أيضًا، فضلًا عن أن الكيس الزلالي يعاود الظهور مرة أخرى عند 50% من الحالات إزالته جراحيًا.

روبي، اسمها الحقيقي رانيا حسين، من مواليد حي باب الشعرية، خرجت كلية الحقوق بدأت حياتها الفنية بأداء عدد من الاغاني، ثم شاركت في بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أخرها مسلسل رمضان كريم، روبى تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز، وانجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة، وانفصلوا منذ سنوات قريبة.