بسبب الرجالة.. شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة شمس الكويتية المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أن وصفتها بأنها جاهلة لا تتمتع بالوعي.

جاءت تلك الانتقادات تعليقاً على انتقاد شيرين عبد الوهاب للمعترضات على حديثها حول طاعة المرأة للرجل ووصفهم بـ العوانس، وعلقت شمس: لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج.

وتابعت: أغلب الفنانين ما عندهم ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد.

وأضافت: الفنانة شيرين ما عندها وهي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس.

وأردفت ما في امرأة عانس في امرأة ما بدها تتزوج والزواج مو مقياس إنها كاملة أو ناقصة ومو معنى إنها متزوجة مرتين إنها كدة واصلة لحالة الإنسانة الراقية، الصراحة ما حبيت تصريحها ده ابداً، مع إني أنا شيرين كصوت وأغاني أعشقها وأحسها.

ورفضت الحديث عن عدد مرات زواجها: عندي أكثر من تجربة زواج لكن ما أحب اتحدث عنهم ولكن في كل مرة الانفصال كان بالاتفاق دون مشاكل ولم يحدث مرة أن وصلت لمرحلة الكراهية لاني كنت اقرر الانفصال بمجرد الوصول لعدم التفاهم.