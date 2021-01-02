اتفرج..بما وصى وحيد حامد عائلته وجهموره قبل وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي صباح اليوم السبت، السيناريست الكبير، وحيد حامد، عن عمر يناهز ال 77 عام، بعد صراع مع المرض، وشيع جسمانه من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة الظهر، في عائلته وعدد كبير غ نجوم الفن في الوطن العربي.

اتفرج ..صور من جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد

وحيد حامد سيناريست كبير، له العديد من الأعمال التى تعتبر نقطة تحول في تاريخ السينما العربية، ومن أشهرها عمارة يعقوبيان، المنسي، أضحك عشان الصورة تطلع حلوة، الإرهاب والكباب.

تصدر خبر وفاة وحيد حامد، محركات بحث، اليوم، ونعى نجوم الوسط الفني السيناريست الراحل، بكلمات مؤثرة وحزينة مستشهدين بعدد من الآيات القرآنية.

وظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها عدد من رواد هذه المواقع، الوصية الاخير للكاتب وحيد حامد، التى أوصى بها قبل توفيه المنية.

فقد أوصى وحيد حامد بالكلمات الآتية:”خدوا الدين من مصادر حقيقية، ولا تسمعوا لكلام المصاطب.”

أخر ظهور السيناريست وحيد حامد، كان في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية، وتم تكريمه على مجمل أعماله الفنية.

وحيد حامد، لديه ابن بعمل في مجال الاخراج،وهو مروان حامد، مخرج فيلم إبراهيم الأبيض، وتراب الماس.