بهذه الصورة إحتفلت إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها حسن الرداد..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل اليوم الجمعة، الفنان حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاد، حسن الرداد ممثل مصري واعد، ظهر في بداية ال2000، واشتهر بوسامته وخفة دمه، حسن من مواليد 1984, من محافظة دمياط.

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حسن الرداد، تزوج عام 2016 من الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ولم ينجبا حتي الآن.

إحتفلت الفنانة إيمي سمير غانم، بزوجها حين الرداد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي على “انستجرام”، حيث قامت بنشر صورة الرداد في فرنسا، في فصل الشتاء، وهو مرتدي جاكت أسود جلد، وبنطلون جينز ازرق.

وعلقت إيمي على الصورة قائلة:” حسن الرداد، عيد ميلادك في بداية العام الميلادى الجديد، أتمنى لك حظ سعيد وصحة جيدة، والسعادة، عيد ميلاد سعيد يا عم الناس.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم، اشتركا معا في بطولة فيلم عشان خارجين، بطولة الفنان بيومي فؤاد.