متابع يتمنى الموت للفنانة أمل عرفة ورد غير متوقع منها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مراسم الدفن نعت الفنانة السورية أمل عرفة المخرج حاتم علي بنشر عدداً من الصور للجنازة وعبرت عن حزنها الشديد.

علقت أمل عرفة على الصور قائلة: كان عرس بس عرس حزين، اقفل قبور السوريين في العام الجديد، كنت أراقب هذا المشهد الكبير من زاوية بعيدة نسبياً عن الزحام لكنني كنت وسطه قلباً وروحاً ووجداناً وأتمنى بمرارة أن يعود السوري حياً لا محمول على نعش.

أحد المتابعين وجه تعليقاً مسيئاً لها متمنيا لها الموت بعد أن علق قائلا: الله ياخدك لعندو، وذلك وسط تفاعل رواد التواصل الاجتماعي، وتركهم كلمات النعي والمواساة حزنًا على فراق حاتم علي.

لم تنفعل الفنانة أمل عرفها لكنها ردت عليه بهدوء قائلة: مالي مطولة وما فيه أسعد من لقاء ربي كون متأكد اني ما بخاف من الموت.

أصاب التعليق عدد كبير من المتابعين لدى الفنانة أمل عرفة بالغضب والصدمة خاصة بعد أن علق كثير منهم على الأمر معتبرين أنه إشارة إلى انعدام الأخلاق هو السبب وراء ظهور هذه النوعية من الأشخاص، الذين يتسببون بأذى الآخرين من خلال تعليقاتهم، لاسيما وأن الأمر جاء بالتزامن مع التنمّر على الفنانة المصرية سوسن بدر التي تعرضت لذات الموقف قبل أيام قليلة.