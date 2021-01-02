والدة حلا الترك تطالب ملك المغرب بالتدخل لحل أزمتها مع ابنتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر تتفاعل وأحدث حلقاتها مطالبة الأخيرة بتدخل ملك المغرب محمد السادس، في أزمتها مع ابنتها.

منى السابر أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قالت فيه: أنا الحين أناشد الشعب المغربي وأناشد كل الأساتذة المحاميين الموجودين على الأراضي المغربية.

وأضافت: أناشد الملك اللي طول عمره محمد السادس، الحين طليقي موجود على الأراضي المغربية عبر شو تي في، أريدهم يقفون معاي، امرأة عانت الكثير ولازالت تعاني.. امرأة اضطهدت، أُخذ منها أولادها، ولازالت تعاني من أحكام ومن ناس ما يخافون الله.

كانت الإعلامية مي العيدان فجرت مفاجأة بعد نشرها لوثيقة تثبت ما تحدثت عنه منى السابر من قبل في لقائها الأخير معها في القضية التي تجمعها بعائلة أولادها، وتخص الوثيقة أوراق مدرسة الفنانة حلا الترك وفيها معلومات عنها وعن والدها ووالدتها التي سُجلت باسم الفنانة دنيا بطمة، بدلاً من والدتها الحقيقية، الأمر الذي أزعج السابر واعتبرته ظلم وجحود.

تظهر الوثيقة قيام عائلة والدها بتجاهل والدتها الحقيقة منى السابر وإلغاء وجودها في الأوراق الثبوتية في أثناء فترة وجودها بالمدرسة ليتضح أن حلا تم نسبها إلى الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة والدها محمد الترك لتصبح أما لها.

وفي ردها على هذه الخطوة، قالت مني السابر أن اسمها تم تهميشه تماماً ولم يصلها رسائل خاصة بمتابعة ابنتها في المدرسة ليتضح فيما بعد أن الاسم المستخدم في أوراق المدرسة هو اسم زوجة الأب أو جدتها من جهة الأب السيدة مها الترك.

وأوضحت منى السابر أن ابنتها حلا عندما ذهبت إلى دبي للدراسة لم تكن تعرف ولم تبلغها بهذا الأمر مبينة أنها متأثرة بسبب وصولها لتك المرحلة من الحديث في الأمور بينهما.