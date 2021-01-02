لن تصدق العمر الحقيقي للفنانة نهال عنبر..ومن هو ابنها الوحيد..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نهال عنبر، ممثلة مصرية، تتميز بجمال وجها، وأدائه لأدوار السيدة الراقية، في الأعمال الفنية، نهال عنبر خريجة كلية سياحة وفنادق، اكتشفها المخرج شريف عرفة، وأعطى لها دور في فيلم طيور الظلام، مع النجم عادل إمام.

تداول رواد التواصل الاجتماعي، العديد من الأنباء، بشأن العمر الحقيقي بالفنانة نهال عنبر، وتسأل بعضها كم تبلغ من العمر نهال عنبر.

نهال عنبر من مواليد أكتوبر 1960، أى يبلغ عمرها 61 عام، ولكن لا يظهر على وجهها علامات تقدم العمر.

نهال عنبر، تزوجت من الموسيقار مجدي الحسيني، وأنجبت منه إبنها الوحيد حسام حسني، وعاشت عنبر حياتها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

حسام حسني ابن نهال عنبر، شارك في بعض الأعمال السينمائية، منها فيلم نور عيني، وعمر وسلمى الجزء 3، مع المطرب تامر حسني.