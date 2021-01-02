بعد عودة طليقها لزوجته الأولى.. أنغام توجه له رسالة غير متوقعة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة مدوية أعلن عنها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته الأولى ياسمين عيسى، وأولاده خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

وعبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشر «إبراهيم» صورة تجمعه بأسرته، مُعلنًا عودته لزوجته الأولى بعد انفصاله عن الفنانة أنغام.

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وعلق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الصورة، قائلًا: «سنة 2020 كانت الدرس العظيم وعام التصحيح، 2021 عام التعويض بإذن الملك الحق، دعواتكم حبايبي، بِسۡمِ ٱللَّهِ توكلت على ٱللَّهِ، وكل سنة وأنتم طيبين وفي صحة وستر ونجاح».

وفي أول رد فعل لها، شاركت الفنانة الكبيرة أنغام عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة لقطات مصورة، ومقاطع فيديو، من خلال حفلها الأخير في الشارقة بالإمارات.

وكان أبرز الفيديوهات أغنيتها الشهيرة «هتمناله الخير»، التي شاركت منها مقطعين مختلفين، فيها اعتبره الجمهور سالة ضمنية إلى طليقها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.