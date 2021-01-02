بجمالها ورقتها..إبنة ريهام السعيد الكبري تخطف القلوب..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريهام السعيد، إعلامية مصرية، حظت بإعجاب الكثير من المشاهدين، بسبب برامجها الاجتماعية التي تبحث من خلالها عن مشاكل المجتمع، وتحاول إيجاد حلول لها، ولكن كثيرا ما تعرضت ريهام السعيد إلى الكثير من المشاكل بسبب هذه النوعية من البرامج، بل وبعضها عرضها إلى الإيقاف والمسألة القانونية.

فجأت ريهام السعيد متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بصورة تجمعها بإبنتها الكبرى التى تدعى أمينة، حيث ظهرت ريهام مع فتاة جميلة تبدو آنسة في ربيع الشباب.

وظهرت ريهام في الصورة مع ابنتها في حفل تخرجها من المدرسة الثانوية، ارتدت ريهام في الصورة فستان أسود بسيط، مع شعر أصفر فاقع منسدل، أما أمينة ابنة ريهام ارتدت الزي الرسمي للتخرج، مع شعر أسود طويل منسدل.

وحرص متابعي ريهام عبر “إنستجرام” على كتابة التعليقات الإيجابية التى عبروا فيها عن دهشتهم من جمال إبنة ريهام السعيد.

ريهام سعيد تزوجت عدة مرات وأنجبت ولدين من زوجها السابق طارق صبرى، وأنجبت طفلها “طارق”، الذي يبلغ من العمر حالياً ما يقارب الثلاث سنوات، من زوجها الحالي.