شكرا لقرائتكم خبر عن من غير اي حاجة – اتفرج ظهور صدر دوللي شاهين والجمهور مبسوط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جمهورها ومتابعيها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وهي تحتفل بعام 2021 .

وظهرت دوللي والملقبة بـ«السندريلا»، في الصور التي نشرتها مرتدية فستاناً أحمر جذّاباً، لتبرز جمالها، وعلّقت على الصور التي نشرتها قائلة: «عيد ميلاد مجيد، أحبكم جميعاً وأتمنى لكم الأفضل».

ودائماً ما تثير دوللي الحديث حولها بسبب ملابسها الجريئة، حيث بدأت مسيرتها الفنية في عالم الغناء، ثم بدأت تخطو أولى خطواتها في التمثيل، بعدما اكتشفها المخرج خالد يوسف، ورشحها للمشاركة في فيلم «ويجا» عام 2005، وخطفت قلوب الجمهور بخفة ظلها وجمالها.

وتغيبت دوللي عن التمثيل لفترة كبيرة، ففي السينما لم تشارك منذ عام 2013 في أي عمل، وكان فيلم «تتح» مع الفنان محمد سعد آخر مشاركة لها في السينما، بينما تستعد لطرح فيلم «عيد جواز»، الذي تعود من خلاله بعد فترة غياب طويلة، حيث أكدت أنها تختار أدوارها بعناية شديدة.