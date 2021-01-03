بإطلالة رقيقة وجذابة..ياسمين صبري تنشر صورة جديد في بداية 2021..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري، فنانة مصرية جميلة، تتميز بجذابيتها التي تشبه ملكات الجمال، صاحبة جسم رياضي رشيق، وقامة طويلة، ظهرت في عام 2015، من خلال مشاركتها المطربة شيرين عبد الوهاب، في مسلسلها طريقي الي أذيع في الموسم الرمضاني لعام 2015.

ونالت ياسمين صبري، إعجاب المشاهدين، وبدأت تتصدر محركات البحث منذ إطلالتها في المسلسل، وزادت شهرة ياسمين بنت الاسكندرية، أكثر منذ أعلان زوجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.

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طلت ياسمي صبري، في بداية العام الجديد، 2021، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بصورة جديدة، ظهرت فيها بلوك هادئ وبسيط، حيث ارتدت قميص من الألوان الزاهية، وتسريحة شعر منسدلة، ومكياج هادئ وبسيط.

وعلقت ياسمين صبري، موجهة التحية إلي متابعيها قائلة:” هالو”، وانهالت التعليقات الايجابية على الصورة، معبرين عن جمال ورقة النجمة المصرية.

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ياسمين صبري ؛ ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل ثم توالت أعمالها الفنية.اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.