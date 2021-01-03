وفاء الكيلاني ترد على نبأ إنفصالها عن زوجها تيم حسن بهذه الصورة..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة، حول إنفصال مقدمة البرامج المصرية وفاء الكيلاني، عن زوجها السوري الممثل تيم حسن، بعد 4 سنوات من ارتباطهما.

وأكد البعض، أن الانفصال تم بشكل رسمي بين الطرفين، وأن الكيلاني تسلمت كل حقوقها المادية الخاصة بالطلاق من تيم حسن، ولم يخرج أحد من الطرفين، لينفي أو يؤكد هل هذه شائعة أم حقيقة، بل الالتزاما الصمت.

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لتفاجي وفاء الكيلاني هى وتيم حسن الجميع، في جنارة المخرج السوري الراحل حاتم علي، التى أقيمت في مصر، أمس السبت، بظهورها مع زوجها الممثل السوري تيم حسن لأول مرة منذ انتشار إشاعة إنفصالهما.

ظهر تيم حسن في جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي، بينما ظهرت وفاء الكيلاني وهي ممسكة بيد الممثلة منى واصف التي ظهرت متأثرة جدًا وتبكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لباقة ورود تم إرسالها من قبل الزوجين لمواساة عائلة الراحل.

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وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ولدين من زوجته السابقة الممثلة ديما بياعة هما ورد وفهد.