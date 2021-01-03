وفاء عامر تتورط في خلاف مع تركي آل شيخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - تورطت وفاء عامر في خلاف مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بسببمتابع اتهمه بتجاهل الرد عليها.

كان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب تغريدة عن ما شهده في عام 2020 على الصعيد الشخصي ورؤيته للموت وابتعاد أشخاص واقتراب أخرون منه.

الفنانة وفاء عامر علقت قائلة له : كلنا إلا أن تركي آل الشيخ لم يتفاعل معها وتفاعل مع باقي الفنانين من بينهم الفنان السعوي رابح صقر.

الأمر استغله أحد المتابعين تاركاً تعليقاً متهماً تركي آل الشيخ بتجاهل وفاء عامر رغم أنها لا تقل نجومية عن باقي الفنانين الذين يقوم بالرد عليهم قائلا : لسة أنا كاتب لتامر عاشور هو إيه إحساسك لما تكتب للمستشار تويتة أو كومنت أو حتى تعليق وميردش وبعدها تفاجأت بإن السيد تركي رد على تعليق رابح صقر يا وفاء يا عامر إنتي مش قليلة إنتي لعبتي مع أثقل ناس في السينما يعني حاولي تغيري طريقتك وبعدين جنسيتك المصرية.

وجاء رد وفاء عامر عليه : على فكرة لا يجرؤ أحد على تعدي حدوده معايا لأنه مفيش مصلحة اسأل عني ده مجرد تعليق بلاش تفتيش النوايا وشكراًإلا أن وفاء عامر حذفت تعليق لاحقا حول تجاهل تركى آل الشيح للبعض .