سلسة من الأفعال المثيرة للجدل من رانيا يوسف…آخرهم فيديو يغضب إلهام شاهين

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلاً كبيراً في الفترة الماضية، ولكنها لم تكن المرة الأولى التي تقلب الفنانة مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب بسبب تصريحات أو أفعال.. ولكن من هي رانيا يوسف وما الذي أثارته قبل هذه الأزمة؟

رانيا يوسف هي فنانة مصرية تخرجت في مدرسة سانت كلير ثم كلية أداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، لتبدأ مشوارها الفني ولكن بعروض الأزياء والإعلانات.

خاضت رانيا يوسف مسابقة ملكة جمال مصر وحصلت على لقب الوصيفة الأولى، ثم اتجهت بعد ذلك لطريق الإعلانات لتبدأ بها مشوارها التلفزيوني.

بدأت رانيا يوسف بمسلسل عائلة الحاج متولي والعطار والسبع بنات ثم بدأت شهرتها لتقدم مجموعة مميزة من الأفلام والمسلسلات منها حرب الجواسيس وغيرها.

إثارة الجدل

بدأ مشوار رانيا يوسف مع الأفعال المختلفة بدايةً من تمثيلها في فيلم ركلام الذي أثار حفيظة الكثير من المشاهدين، ولكن وقعت أزمة بينها وبين المخرج علي رجب الذي حذف العديد من مشاهدها قبل وضع عرض الفيلم في السينمات. ولكن لم تتخذ رانيا يوسف أي خطوات ضد المخرج معلنةً أن ما حدث ما هو إلا محاولة للإيقاع بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق.

يأتي بعد ذلك مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2018 الذي ارتدت فيه فستان غريب بعض الشىء جعل مختلف الأوساط الاجتماعية تنتقدها، لتأتي ابنة رانيا يوسف مرتدية نفس فستان والدتها في مهرجان 2020.

أطلقت الفنانة بعض التصريحات الغريبة بعد ذلك تتجمل في مفاتنها في أحد البرامج.

وأخيراً وليس أخراً، وضعت رانيا يوسف فيديو وهي ترقص مع إلهام شاهين في أحد ليالي السحور، لتتمنى للفنانة إلهام عيد ميلاد سعيد اليوم، ولكن أثار الفيديو غضب إلهام شاهين لأنه لم يفت أيام على تقديمها للتعزية في الراحد الكبير وحيد حامد.