رقصة مريم حسين تثير الجدل وفستانها الكاشف يعرضها لانتقادات حادة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل كبير سببته النجمة مريم حسين بفيديو جديد نشرته عبر حسابها على سناب شات ظهرت فيه وهي ترقص بدلع للاحتفال ببداية العام الجديد.

الفيديو تسبب في جدل كبير بسبب الإطلالة التي اعتبرها الجمهور جريئة جداً وهو ما عرضها للكثير من النقد بخاصة بعد عدد من الإطلالات المختلفة التي اعتمدت عليها مع نهاية 2020.

خلال الفيديو أطلت مريم حسين بفستان مكشوف الكتف وله ستايل ملفوف قصير حيث كانت تحتفل ببداية العام الجديد بالرقص والغناء وتصرفت بدلع وخفة مما أثار إعجاب الجمهور بها وعلقت قائلة: شكلي وانا استقبل السنة 2021.

إلا أن البعض انتقد إطلالة مريم حسين بدرجة كبيرة واعتبروا فستانها جرئ ويناسب الاحتفال في المنزل دون الظهور به أمام الجمهور بخاصة وأن هذه الإطلالة تأتي بعد فستان آخر خلال احتفالها بالكريسماس وتسبب أيضاً في جدل كبير وذلك لأن الفستان تمتع بقماش ناعم من الستان الأخضر له حمالات رفيعة وفتحة ساق عالية.