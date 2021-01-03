فتى أحلام رانيا يوسف فنان مصري شاركها في فيلم واحد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن هوية فارس أحلامها من نجوم العالم ومن بين نجوم الوطن العربي.

قالت رانيا يوسف في برنامج مع الفارسالذي يُقدمه نزار الفارس: من نجوم العالم جورج كلوني هو مثال لفارس أحلامي، أما من الوطن العربي، فهو الأستاذ محمود حميدة، أحبه جدا.

رانيا يوسف ومحمود حميدة عملا معاً في فيلم “ريجاتا” الذي انطلق في السينما عام 2015.

وتحدثت رانيا يوسف عن استعدادتها لتصوير مشاهد الإغراء والقبلات في أعمالها.

وقالت رانيا يوسف: كل التفاصيل عند المخرج، هو يحدد لنا هنعمل إيه ويحدد زاوية التصوير ونوع العدسة، إحنا بس ننفذ ما يقوله المخرج لنا.

واستمرت رانيا يوسف قائلة:” مشاهد الإغراء مش بيكون فيها مشاعر، وبيتم تصويرها على أكثر من مرة، وقدام كل فريق العمل اللي بيكون واقف خلف الكاميرات”.

وتابعت:” كل لقطة نقدمها من أجل ثواني على الشاشة، والمشهد بيتقطع أكتر من مرة لتغيير عدسة أو إضاءة، إزاي هتسيطر علينا المشاعر وسط كل ده؟”.

وعن تدخلها في أدوار زملائها قالت رانيا يوسف أنها لا تتدخل نهائيا، هي فقط تقرأ السيناريو وعند تتعاقدها عليه تنفذ الدور دون تدخل في اختيار أبطال العمل.