مش عايزة حاجة من حد.. رسالة غاضبة من نجاة الصغيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة غاضبة وجهتها الفنانة نجاة الصغيرة، بعد فترة من الاختفاء وعدم الظهور عبر الوسائل الإعلامية.

نجاة أبدت انزعاجها الشديد من كثرة الشائعات التى تطاردها مؤخرًا وبخاصة الشائعات التي تتحدث عن وفاتها ومرضها.

المطربة الكبيرة قالت إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وصحة جيدة، وتتابع كل جديد في الحياة وعالم الفن، وتريد قضاء بقية عمرها في هدوء، ولا تريد أي شيء من أي شخص.

نجاة أرسلت رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب عبر المايسترو الدكتور عماد عاشور، الذى أخبره أن نجاة الصغيرة لديها دهشة من شائعات مرضها، رغم أنها لديها صحة جيدة وتتابع الأحداث اليومية والأعمال الفنية.

وقال الإعلامى عمرو أديب، إن الفنانة نجاة الصغيرة، قيمة كبيرة فى الفن المصرى، وقدمت تاريخا كبيرا لم يتكرر، وهى أسطورة من أساطير الغناء فى العالم العربى.

وأضاف أديب: ما بترحموش الناس ليه، انت مالك ومال نجاة الصغيرة، الست عايشة حياة معززة مكرمة ومش محتاجة حد ولا حاجة، وتطلع عنها شائعات، انتو بتتكلموا عن قيمة كبيرة”.

وأكد أن نجاة الصغيرة هرم من أهرامات مصر ووجودها للتكريم، وتابع قائلا: الست منزعجة جدا، دى قاعدة على هرم من الإنجازات من الغناء والتمثيل والألحان الجميلة، سيبوا الناس في حالها، الناس دى موجودين للتكريم والاستمتاع وأنك دائما تسمعهم كلمة طيبة وترسل رسالة تقول لها شكرا ووحشتينا، وهى بتوصلكم رسالة أنكم لما تقروا عنى حاجة لا تصدقوها وأنا الحمد لله جيدة ولا أريد شيء من أي حد.

ووجه أديب رسالة للفنانة نجاة الصغيرة قائلا: “أنا بقول لنجاة إحنا سعداء بوجودك في حياتنا وبما قدمتيه ونحن في حالة تقدير مستمر لمسيرتك الفنية”.