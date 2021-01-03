جهاد سعد يثير ضجة بتصريحات جريئة: عشت 12 عاما مع فنانة مشهورة بدون زواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان السوري جهاد سعد ضجة كبيرة بعد تصريحاته حول المساكنة قبل الزواج معلنا أنه خاض التجربة بنفسه ولا يمانع من أن تعيشها ابنته.

الفنان السوري قال خلال لقائه في برنامج “شو القصة” أنه عاش تجربة المساكنة لمدة 12 عاما مع ممثلة شهيرة رفض ذكر اسمها واعتبرها أمرا خاصا.

وقال إن ظروف الحرب القاسية هي التي منعته من الزواج الشرعي وأوضح أن هذه التجربة حصلت بعد وفاة زوجته.

اعتبر جهاد سعد أن الزواج ليس فقط “كتابة على ورق، بل هو صلة بين طرفين وبين الله، وأن عقد الزواج الديني هو ضابط اجتماعي فقط وهو ليس ضده.

وذكر أن ابنته، مريم ستتزوج في فترة قريبة لكنه لن يستطيع أن يتواجد في زفافها، وذلك بسبب عدم حصوله على الفيزا.

أما فيما يتعلق بالأديان أكد سعيد تأثره بجميع الأديان السماوية والبوذية والهندوسية وحضارات الشرق القديم وديانات بابل وآشور والديانات الفرعونية.

وأضاف “لا أفضل الإنسان الذي يمارس الكثير من الطقوس الدينية ويبتعد عن جوهر الإيمان، فالصلاة صلة مع الحق والطقوس في القلب، وأنا أنتمي إلى دين وديني هو ديانة الإنسان الموجودة داخل كل شخص”، كما ذكر أنه يحترم كل إنسان له عقيدة لكنه غير متزمت لهذه العقيدة.