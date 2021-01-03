فيروس كورونا يهاجم عائلة أحمد السقا ويُدخل أحد أفرادها العناية المركزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصيب مصفف الشعر محمد الصغير، حما الفنان المصري أحمد السقا، ووالد الإعلامية مها الصغير، بفيروس كورونا ونقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

محمد الصغير أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد حدوث مضاعفات للحالة تم نقله إلى العناية المركزة.

حما أحمد السقا عاني من صعوبة في التنفس وهو ما استدعى نقله إلى العناية المركزة، ويتابع فريق طبي متخصص الحالة بدقة.