نسرين طافش تستقبل العام الجديد بإطلالة مثيرة تكشف عن مفاتنها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقبلت الفنانة السورية نسرين طافش العام الجديد بإطكلالة نارية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

نسرين طهرت بفستان أبز منحيات قوامها المثالي فيما كشفت عن كامل ساقها من شق الفستان.

أشعلت الإطلالة مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بسيل من التعليقات التي تتغزل في مفاتنها.

نسرين علقت على الصورة مستعيرة كلمة لسعد الله ونوس: إننا محكومون بالأمل و ما يحدث اليوم .. لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ ????

وقالت نسرين: عسى أن تحمل السنة القادمة السعادة الصحة السلام و الحب للجميع ????