شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج..سبب الخلاف بين وفاء عامر وتركي أل شيخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وفاء عامر، ممثلة مصرية، لها العديد من الأدوار الناجحة، من ينسى دورها في مسلسل الملك فاروق، الملكة نازلي، الذى أدته ببراعة شديدة. وفاء عامر، تشارك جمهورها، دائما بصورها الشخصية والعائلية على مواقع التواصل الإجتماعي، وفاء عامر لديها ولد وحيد يدعى عمر، من المنتج المصري محمد فوزي.

وفاء عامر تتورط في خلاف مع تركي آل شيخ

ولكن تسبب أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحدوث أزمة بينها وبين رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي أل شيخ. كان المستشار تركي آل الشيخ كتب تغريدة عن ما شهده في عام 2020 على الصعيد الشخصي ورؤيته للموت وابتعاد أشخاص واقتراب أخرون منه، وعلقت الفنانة وفاء عامر قائلة له :”كلنا” إلا أن تركي آل الشيخ لم يتفاعل معها وتفاعل مع باقي الفنانين. وفاء عامر تقصف جبهة رانيا يوسف بمفاجأة صدمت الجميع بشأن مؤخرتها

الأمر استغله أحد المتابعين تاركاً تعليقاً متهماً تركي آل الشيخ بتجاهل وفاء عامر رغم أنها لا تقل نجومية عن باقي الفنانين الذين يقوم بالرد عليهم قائلا :”لسة أنا كاتب لتامر عاشور هو إيه إحساسك لما تكتب للمستشار تويتة أو كومنت أو حتى تعليق وميردش وبعدها تفاجأت بإن السيد تركي رد على تعليق رابح صقر يا وفاء يا عامر إنتي مش قليلة إنتي لعبتي مع أثقل ناس في السينما يعني حاولي تغيري طريقتك وبعدين جنسيتك المصرية”.

وجاء رد وقاء عامر عليه :”على فكرة لا يجرؤ أحد على تعدي حدوده معايا لأنه مفيش مصلحة اسأل عني ده مجرد تعليق بلاش تفتيش النوايا وشكراً” إلا أن وفاء عامر حذفت تعليق لاحقا حول تجاهل تركى آل الشيح للبعض .

وهو ما علق عليه تركى آل الشيخ قائلا :”لو سمحتي طلعيني من حكاية مليش فيها” مشيراً إلى حسابها الخاص على تويتر إلا ان الإشارة لم تظهر ولم يعلم أحد هل أقدمت على حذفه من قائمة الأصدقاء ام لا.

تركي أل شيخ، تربطه صداقات مع كثير من الفنانين المصريين، وهو شاعر، تغنى بالكلمات عدد من المطربين المصريين، على رأسهم عمرو دياب.