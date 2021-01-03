بسبب الحجاب..بسمة وهبة توبخ إحدي متابعيها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسمة وهبة، إعلامية مصرية، تثير حولها الضجة، دائما منذ ظهورها في برامج دينية على قناة “إقرأ” من خلال برنامج “قبل أن تحاسبوا” والتى كانت تظهر فيه بالحجاب، ونالت إعجاب المشاهدين، لتتسبب في غضب البعض بسبب خلعها للحجاب، وارتدئها ملابس كاشفة، وتقدمها لبرامج فنية.

مرت بسمة وهبة، خلال العام الماضي، بمرض نادر، أدى إلى سفرها للخارج من أجل تلقي العلاج، وكانت بسمة تشارك متابعيها دائما بصورة لها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

نشرت بسمة وهبة صورة لها، في إحدى الاحتفالات التى تحضرها مع زملائها، في أحد المطاعم، معلقة:” حفلة مع صحابي في زمن الكورونا.”

لترد عليها أحد متابعيها، قائلة:”جدعة انك لبسة كمامة، وياريت بلاش تجمع، واتقي الله في ناس بتموت عشان كورونا، وياريت ترجعي تلبسي الحجاب.”

وردت عليها بسمة وهبة، قائلة:”اخرسي وخليكي في حالك يا حشرية.”

بسمة وهبة، اعلامية مصرية، تزوجت مرتين الاولى من علاء عابد، والثاني من أسامة السيد، ولديها طفلين.