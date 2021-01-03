ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة مع أبوهشيمة الذي يعاني من أزمة صحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري وأبوهشيمة

نشرت الفنانة المصرية الإسكندرانية ياسمين صبري صورة مع زوجها أحمد أبو هشيمة على حسابها الرسمي بتويتر، يظهر خلفهما سيارات أثارت إعجاب جمهور السوشيال ميديا.

وفي الوقت ذاته، نشر رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة صورة على حسابه الرسمي بانستجرام وهو مرتدي رقبة طبية، موضخاً أنه يعاني من مشكلات في غضروف الرقبة.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في العام الماضي.

وقدمت ياسمين صبري مسلسل فرصة تانة بالشتراك مع الفنان أحمد مجدي وأيتن عامر ومحمود البزاوي وأشرف زكي وإدوارد.

ولدت ياسمين صبري في الأسكندرية وتخرجت في كلية الإعلام جامعة الأسكندرية، لتبدأ مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر ولكنها أُلغيت بسبب عدم وجود ممول.